F1 | Roberto Chinchero | “Ferrari da 9 all’inizio | poi da 5 Preoccupa il trend | è mancato lo sviluppo”

(Di martedì 29 novembre 2022) Mettere i puntini sulle “i”. I titoli di coda sono arrivati sulla stagione di F1 ed è stato l’anno della Red Bull e di Max Verstappen, dominatori assoluti del 2022. Un’egemonia sugellata dal 15° sigillo stagionale dell’olandese ad Abu Dhabi a precedere ladel monegasco Charles Leclerc e il compagno di squadra a Milton Keynes, Sergio Perez. Per la Rossa un Mondiale dalle tante interpretazioni: da un lato il ritorno alla competitività, dopo il biennio 2020-2021 estremamente negativo; dall’altro il prolungarsi di un digiuno iridato, tenendo conto del successo del finlandese Kimi Raikkonen del 2007. Un triplice secondo posto si è materializzato per la scuderia di Maranello a Yas Marina: piazze d’onore nella gara singola con Leclerc, nella classifica piloti finale con il monegasco e nella graduatoria costruttori davanti alla Mercedes. F1, triplo secondo posto per la ...