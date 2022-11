F1 | come cambierà la Ferrari nel 2023? Miglior efficienza aerodinamica e motore più affidabile

(Di martedì 29 novembre 2022) Sono diversi i punti interrogativi che aleggiano sul cielo di Maranello. L’era di Mattia Binotto, Team Principal della, è finita e la dirigenza è in cerca di nuovo profilo che possa occupare nele dei modi quel ruolo. Le dimissioni di Binotto sono ufficiali da questa mattina e i nodi da sciogliere,detto, sono molti. Tra questi, di non secondaria di importanza, c’è il progetto della nuova monoposto. Alla fine della fiera il 2022 è stato un anno di competitività per il team del Cavallino Rampante, rispetto al biennio nero del 2020-2021, ma l’obiettivo iridato da un certo punto in poi della stagione non è stato più alla portata. La tendenza del 2022 è stata quella di una F1-75 nata molto bene che nella prima parte di stagione era molto veloce, ma non sufficientemente affidabilmente, mentre nella seconda si è acquisita ...

ilGiornale.it

In Gestione Sportiva in questi giorni si è continuato a lavorarese non fosse cambiato niente. E in effetti per un po' di tempo niente, almeno stando al comunicato aziendale di questa ...Indice dei contenuti La previsione annuale su scala settimanale per i mercati internazionali Il setupla tendenza Stop temporaneo dei mercati azionari oppure falso segnalestanno ... Auto, dal nuovo all'usato: come cambierà il mercato nel 2023