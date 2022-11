Estrazioni del Lotto di questa Settimana

In cosa consiste In tre'speciali', quelle consecutive che cadono da Natale a Capodanno,... un numero più alto, questo2022, rispetto alle passate edizioni. Giocare a Super Natale è ...Scopri tutte leMillion Day di ieri , della settimana emese . Quanto si vince. L'ammontare della vittoria dipende dalla quantità di numeri giocati e indovinati e dalla modalità di ...Anche oggi alle 20,30 appuntamento per provare a centrare l'exploit: Million Day e Million Day Extra, cresce l'attesa per i numeri vincenti di oggi: segui ...Nella serata di oggi, martedì 29 novembre, si conosceranno i numeri vincenti. E per i giocatori questo Natale le possibilità aumentano ...