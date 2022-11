Eni | con le nuove Yoyo a Milano la flotta car sharing Enjoy diventa anche elettrica

queste nuove automette in campo una nuova flotta elettrica che aumenterà la possibilità per i milanesi, e per tutti coloro che visiteranno la nostra città, di muoversi in libertà, senza ......Sulmona - Foligno ritenuto "strategico" dal governo e non confliggente "in alcun modoi ... ma non per il nostro Paese, bensì per i profitti della Snam e dell', alle quali il governo ...L’utilizzo dei veicoli Enjoy a Milano consente vantaggi come il parcheggio gratuito sulle strisce blu e nei parcheggi riservati ai residenti ...(Adnkronos) - “Il car sharing a Milano diventa anche elettrico grazie a Xev Yoyo, un’auto elettrica con l’innovazione tecnologica del battery swapping. L’auto è dotata di tre batterie da 22 chilogramm ...