Emma Marrone e Achille Lauro come non li avete mai visti | il bacio che ha emozionato i fan

(Di martedì 29 novembre 2022) Sbagliata Ascendente Leone è il titolo della nuova docu serie con protagonista: cos'è successo alla prima. Il nuovo documentario firmato daè finalmente disponibile da oggi su Prime Video e in occasione della sua presentazione abbiamo assistito al ritrovo di molti artisti.racconta tutta la sua vita nel docufilm che ancor prima del suo debutto aveva già conquistato i fan. Laè una delle ariste più amate del panorama musicale italiano, lo abbiamo visto anche sul palco dell'Ariston lo scorso anno ma negli ultimi tempi anche al cinema.infatti ha deciso di intraprendere una carriera da attrice che a quanto pare ha rivelato un talento a molti sconosciuto. La nuova generazione di artisti è prontissima a esprimere tutta la sua ...

si racconta senza freni. La cantante salentina è stata una delle protagoniste dell'evento di Vanity Fair che si è tenuto a Milano nei giorni scorsi.da sempre amata dai suoi fan per ..., per tutti semplicemente, continua a raccontarsi senza filtri ma con ironia. Esce il 29 novembre su Prime ...Arriva il 29 novembre su Prime Video 'Sbagliata Ascendente Leone', il docufilm dedicato a Emma. La nostra intervista.Emma Marrone si racconta senza freni. La cantante salentina è stata una delle protagoniste dell'evento di Vanity Fair che si è tenuto a Milano nei giorni scorsi. Emma da sempre amata dai suoi fan per ...