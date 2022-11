Emma in “Sbagliata Ascendente Leone” | nel docufilm luci e ombre dell’artista

Leggi su velvetmag

(Di martedì 29 novembre 2022) Consi racconta senza filtri. Il racconto viaggia tra le pieghe di una vita, la sua, che la vede potente sul pavimento liscio di un qualsiasi palco e priva di nessuno scudo sulla densità di un terreno qualsiasi dove irrompe la sua intimità. “In questomi piacerebbe che venisse fuori tutto quello che le persone non hanno mai visto e che forse danno per scontato che non esista. Che non succeda niente”.si racconta. E lo fa nel modo più schietto, spietato e puro. Esattamente come è il suo essere donna. Un insieme di caratteristiche si sono modellate nel tempo plasmando se stessa, e molto di quello che le sta attorno. Partendo proprio dal quello che all’inizio è solo un ‘nuovo’ micro-mondo – la musica, nata sotto i riflettori del talent show ...