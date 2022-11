Elvis | Baz Luhrmann | “In arrivo una versione concerto del film”

(Di martedì 29 novembre 2022), il biopic diretto da Baze con protagonista Austin Butler che narra la vita del celebrePresley, avrà una. A rivelarlo è stato lo stesso regista in un’intervista esclusiva concessa a IndieWire sul tappeto rosso dei Gotham Awards 2022. Bazha confermato che molto presto – non si sa ancora quando! – sarà pubblicata la ‘Concert Cut’ di, unadelche mostrerà per la prima volta le performance integrali di Austin Butler mentre dà corpo e voce alle canzoni di. “È una sorta di assemblaggio del regista, non chiamiamolo proprio un ‘cut’” ha precisato il regista. “C’è un sacco di materiale dedicato ad Austin, perché ha fatto dei ...

riscopriamo la vita a partire dalle prime influenze (la sequenza della 'folgorazione' di... Il rapporto dei due viene indagato a fondo daLuhrmann, eccezionale nel dare alla pellicola un ritmo ... Elvis Concert Cut, Baz Luhrmann annuncia la versione con le performance di Austin Butler Mentre gli Oscar 2023 si avvicinano, il regista Baz Luhrmann è tornato prontamente a sponsorizzare il suo protagonista Austin Butler, che ha interpretato Elvis Presley nell'ultimo film dell'autore, ...Il biografico Elvis di Baz Luhrmann, interpretato da Austin Butler, è in streaming su Mediaset Infinity+ incluso nella sottoscrizione mensile, dal 25 novembre al 1° dicembre.