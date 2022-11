(Di martedì 29 novembre 2022) L'asse Torino - Maranello è caldo, caldo come non lo è mai stato. Nello spazio di 12 ore, i diamanti sportivi del gruppo Exor hanno vissuto il primo passo delle rispettive ripartenze: un cambiamento ...

Autosprint.it

John, in queste ore, ha il suo bel da fare. Binotto via: è ufficiale Lo stesso DNA Curioso che Maurizio Arrivabene e Mat Abbonati per continuare a leggere Questo è un contenuto riservato agli ...Ferrari e Juventus, dimissioni da Binotto ad Agnelli nell'universo Exorrivoluzione sportiva nel giro di 12 ore a cavallo tra Juventus e Ferrari . La serata di lunedì 28 novembre ha registrato le dimissioni di tutto il cda della Juventus compreso Andrea Agnelli (... Elkann e la doppia rivoluzione di Ferrari e Juve Nello spazio di 12 ore Juventus e Ferrari hanno formalizzato l'uscita di scena di tanti esponenti di spicco: segno che tra Torino e Maranello il presidente John Elkann ha voluto mettere mano in prima ...John Elkann, proprietario, di fatto, della Juventus, sarebbe riuscito nel suo intento, quello di far dimettere Andrea Agnelli dalla carica di presidente del club bianconero. Ne sono convinti ...