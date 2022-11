Elicottero si schianta al suolo | a bordo del velivolo precipitato c’era anche lui

(Di martedì 29 novembre 2022) C’è mistero intorno alla morte di Vyacheslav Taran, il miliardario russo, co-founder della celebre piattaforma di trading online “Libertex”. L’uomo è morto a 53 anni, dopo che l’su cui viaggiava si èto vicino alla località turistica di Villefr-sur-Mer (Villafranca Marittima) in Costa Azzurra, dopo essere decollato da Losanna in Svizzera. Dal momento che l’incidente che ha ucciso Vyacheslav Taran è avvenuto con tempo buono e sereno – e dopo che un altro passeggero è stato cancellato all’ultimo minuto – il mistero ora circonda la morte del miliardario.Vyacheslav Taran, il co-fondatore della piattaforma di trading e investimento Libertex e Forex Club, stava volando da Losanna con un pilota esperto su unmonomotore H130 quando si èto intorno alle 13:00 del 25 ...

Un 25enne è rimasto gravemente ferito e trasportato con l'all'ospedale di Treviso, mentre gli altri sono rimasti lievemente feriti. Nell'abitazione al momento dell'incidente non era ...A bordo, come riporta il Giornale di Vicenza , c'erano una madre con la figlia di 6 anni , che nel sinistro ha riportato gravi ferite ed è stata trasportata in ospedale a Verona in. L'...L’imprenditore Vyacheslav Taran, 53 anni, è il terzo magnate delle cripto valute a morire in poche settimane in improvvisi incidenti ...Mistero intorno alla morte di Vyacheslav Taran. Il miliardario russo, co-founder della celebre piattaforma di trading online "Libertex", è morto a 53 anni, dopo ...