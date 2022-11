Eleonora Pedron diavolita bollente ? | vestito rosso fuoco da urlo

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 29 novembre 2022)sembra non invecchiare mai e infatti anche su Ig sta spopolando con una fotografia che non lascia dubbi sul suo fascino. Quando si diventa Miss Italia in un’occasione si rimane per sempre all’interno dell’immaginario collettivo italiano, conche dunque ancora oggi dimostra assolutamente la sua bellezza inarrivabile, con il suo canale di Instagram che diventa sempre di più amato da tutti quanti. InstagramAlcune ragazze sembrano poter essere a tutti gli effetti immortali nel corso della propria carriera, tanto è vero che più passano gli anni e più diventano affascinanti. Una di queste è indubbiamente, con la meravigliosa veneta che ha dimostrato per l’ennesima volta di poter essere un vero e proprio gioiello della televisione e dello ...