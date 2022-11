Edoardo Donnamaria rivela un segreto di Oriana Marzoli | “ecco perché fa così”

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 29 novembre 2022)è uno dei concorrenti più sottovalutati di questo Grande Fratello Vip 7 insieme a Giaele Sofia De Donà. Entrambi vengono interpellati in puntata solo se si tratta di ship varie, ma in realtà sono sempre molto attenti e intelligenti quando commentano tutto ciò che accade nella Casa. Il volto di Forum negli ultimi tempi si è avvicinato molto ad, diventandone amico e confidente ed è proprio una delle dichiarazioni fatte durante i loro momenti privati, che ha suscitato il nostro interesse. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7spiega ai vipponi i comportamenti di: “Non sta recitando” Il ragazzo fin dall’addio tra Antonino Spinalbese esi era mostrato molto contrariato per il ...