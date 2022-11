Ecco il testo bollinato della legge di Bilancio

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 29 novembre 2022) Arriva la versione definitivamanovra con ildalla Ragioneria generale dello stato. La soglia oltre la quale scatta l'obbligo di accettare i pagamenti digitali con carta e bancomat, senza incorrere in sanzioni, resta fissata a 60 euro, come già previsto nelle precedenti bozze. Nello stesso articolo del provvedimento, viene anche confermato l'innalzamento a 5.000 euro per l'utilizzo del contante. Gli articoli in totale salgono a 174 contro i 156 dell'ultima bozza. Il, firmato dal presidenteRepubblica Sergio Mattarella, arriva ora alla Camera per l'iter di conversione parlamentare.