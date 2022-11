Ecco il nuovo nome del vaiolo delle scimmie

Leggi su formiche

(Di martedì 29 novembre 2022) Novità sul. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha deciso di cambiare ildella malattia “per evitare un linguaggio razzista e stigmatizzante”. In un comunicato, l’organizzazione ha annunciato che adesso si chiamerà “mpox” (dall’inglese “monkeypox” e per un anno si useranno i due nomi finché non sarà eliminato del tutto il termine “”. Da quando sono stati individuati i primi casi a maggio del 2022 nel Regno Unito, l’Oms ha registrato ad oggi 81.000 casi in tutto il mondo. Tra i 100 Paesi dove attualmente ci sono pazienti contagiati, il più colpito sono gli Stati Uniti, con 29.000 infezioni. In Europa, fino all’8 novembre, c’erano 25.400 casi confermati dall’European Centre for Disease Prevention and Control. Prima di ...