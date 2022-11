E' Viareggio la vincitrice del premio ' BestLibertyCity' - Cronaca - lanazione it

(Di martedì 29 novembre 2022) La decisione è dovuta alle attività svolte in Villa Argentina. Il professor Speziali, presidente di Italia Liberty: 'Auspico che questa onorificenza sia l'inizio di una eterna primavera che porti un ...

LA NAZIONE

La decisione è dovuta alle attività svolte in Villa Argentina. Il professor Speziali, presidente di Italia Liberty: 'Auspico che questa onorificenza sia l'inizio di una eterna primavera che porti un ...... giàdel Fiorino d'oro per la narrativa edita nel 2015 con "La generatrice di miracoli", e nella rosa degli otto finalisti del PremioRepaci nel 2020 , con "T'insegnerò la notte". E' Viareggio la vincitrice del premio "BestLibertyCity" La decisione è dovuta alle attività svolte in Villa Argentina. Il professor Speziali, presidente di Italia Liberty: "Auspico che questa onorificenza sia l'inizio di una eterna primavera che porti un v ...Caterina Ceccuti è da anni un nome noto sia nell’ambito della narrativa sia del giornalismo, vincitrice nel... - toscanalibri - Il portale della cultura toscana ...