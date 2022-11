Dwayne Johnson torna nel negozio dove rubava gli sneakers da giovane | e li compra tutti - Magazine

(Di martedì 29 novembre 2022) The Rock daalle Hawaii non poteva permettersi gli snack, e li 'prendeva in prestito'. Oggi èto per scusarsi e far tacere il senso di colpa: poi ha offerto la spesa ai presenti. Guarda ...

The Rock da giovane alle Hawaii non poteva permettersi gli snack, e li 'prendeva in prestito'. Oggi è tornato per scusarsi e far tacere il senso di colpa: poi ha offerto la spesa ai presenti. Durante la sua infanzia Dwayne Johnson ha vissuto molti momenti difficili che ha spesso raccontato sui social: si è trasferito diverse volte, vivendo con i suoi genitori in povertà. In fase adolescenz ...