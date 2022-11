Duello nel Pd per la presidenza del Copasir | non c' è ancora l' accordo sul presidente

(Di martedì 29 novembre 2022) Nuovo tassello della politica pronto ad andare al suo posto. L'appuntamento per la costituzione dele l'elezione delè per domani alle 14,00. La vicedella Camera, Anna Ascani, lo ha annunciato in apertura dei lavori dell'Aula di Montecitorio, convocata sulle mozioni riguardanti il conflitto russo-ucraino. Sulla carta, l'tra le opposizioni, alle quali la legge riserva di esprimere ildel Comitato, non c'è. «Se c'è, noi non lo sappiamo», dice una fonte parlamentare di Italia Viva. Sul tavolo ci sonoi nomi avanzati dal Partito democratico, il senatore Enrico Borghi e il deputato Lorenzo Guerini. Sulla decisione finale pesa, da una parte, l'avviso dei Cinque Stelle, chiamati a indicare con Pd e Terzo Polo il ...

BlogSicilia.it

Tutti presenti tranne il consigliere delegato Stefano Quaglino e Francesca Vanzo, per il... Quella stessa manina potrebbe anche sacrificare Stefano Quaglino,caso si appurasse che ha ...Peccato che lui non fosse ancora in piena forma, sarebbe stato un belad armi pari. Però ... Lei è un ragazzo del 2000, ma Alcaraz e Rune, nati2003, hanno già fatto sfracelli. Sarà con loro ... Omicidio al culmine di un duello a coltellate sotto gli occhi dei passanti, arrestati in cinque Un vero e proprio duello al coltellate in stile cavalleria rusticana a causa di una ragazza contesa è finito nel sangue tre giorni fa a Caltanissetta in pieno centro. Adesso i carabinieri ritengono di ...Konami ha rilasciato i primi dettagli sul box Speed Duel GX: Duellanti delle Ombre, con le tre Bestie Sacre e in arrivo a marzo 2023.