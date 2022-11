«Due pagnotte al posto dei piedi Non mi entrano le scarpe»

(Di martedì 29 novembre 2022) Da quando Aurora Ramazzotti ha reso ufficiale la notizia della sua gravidanza, ha deciso di condividerne ogni dettaglio: dal corpo che cambia al sesso del bambino. A volte chiede consiglio ai suoi 2,4 milioni di follower, altre si limita a raccontare i cambiamenti che sta vivendo sulla sua pelle nei nove mesi di attesa. Come l’ultimo post in cui svela ai fan che i suoisono talmente gonfi che non riesce più ad allacciare le. Leggi anche › Aurora Ramazzotti è incinta del fidanzato Goffredo Cerza Aurora Ramazzotti incinta del primo figlio La primogenita di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti aspetta il primo figlio dal fidanzato Goffredo Cerza. La notizia è stata diffusa dal settimanale Chi ma, per un certo periodo di ...

Nelle stories Instagram, la ragazza ha detto: 'Hoal posto dei piedi non mi si chiudono le scarpe'. Ad ogni modo non sembra che la serenità della ragazza sia messa in pericolo da questa ...Sono ormai evidenti i segni della gravidanza che Aurora Ramazzotti sta attraversando. Ed è proprio lei a mostrare l'evoluzione del suo corpo con foto e video sui suoi profili social . 'Hoal posto dei piedi non mi si chiudono le scarpe ' scrive la figlia di Michelle ed Eros in una story, ricalcando come il suo corpo stia subendo i cambiamenti della dolce attesa. Leggi ...La futura mamma sta condividendo con i follower ogni aspetto della dolce attesa: dal pancione che cresce agli incubi di notte, dai pantaloni con non entrano più ai piedi gonfi D a quando Aurora Ramazz ...Sono ormai evidenti i segni della gravidanza che Aurora Ramazzotti sta attraversando. Ed è proprio lei a mostrare l'evoluzione del suo corpo con foto e video sui suoi ...