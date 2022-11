Dua Lipa | albanese e super chic | tutto in un giorno

Minka Kelly ha invece chiuso a inizio anno la sua ultima relazione con il conduttore televisivo Trevor Noah (di recente avvistato con). Adesso i due hanno ritrovato l'amore ph: getty ...A proposito di Inghilterra , la squadra di Southgate è in prima battuta accompagnata però da una star locale,, con la sua One Kiss . E pensare che la stessa popstar ha rifiutato di andare ...Nelle scorse ore Dua Lipa ha raccontato sui social tutta la sua gioia per aver ricevuto la cittadinanza albanese. Alla popstar, nata da genitori albanesi immigrati dal Kosovo, è stata conferita la cit ...Il presidente Bajram Begaj ha concesso la cittadinanza all'artista inglese di orgini kosovare-albanesi per aver contribuito alla notorietà del suo ...