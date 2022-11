Domenica ecologica a Roma | stop ad auto e moto il 4 dicembre 2022 | chi può circolare | orari e prossime date

(Di martedì 29 novembre 2022) Nuova. Dopo l’appuntamento del 20 novembre scorso, ora ini dovranno fare i conti con l’ennesimo, che cade proprio durante la primadi. E cioè il 4. Tutto questo per contrastare l’inquinamento, per cercare di vivere in una città più green ed. Come ha spiegato Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, le “domeniche ecologiche sono provvedimenti che contribuiscono alla riduzione delle emissioni inquinanti ma, soprattutto, costituiscono occasioni di sensibilizzazione sulla sostenibilità ambientale e sulle buone pratiche da adottare per migliorare la qualità dell’aria che respiriamo a tutela della nostra salute e della qualità dell’ambiente della città. Per ...

Canale Dieci

La suggestiva cerimonia, svoltasi27 novembre nella splendida cornice di Palazzo Vecchio, ... uno dei pilastri per arrivare a una effettiva transizione, tenuta dal Prof. Valerio ...I volontari del Trivero sub, come lo scorso anno, si metteranno a disposizione del Comune di Valdilana per la pulizia di strade e sentieri. L'appuntamento è nella mattinata di27 novembre. E così armati di guanti e sacchetti per la raccolta differenziata i membri dell'associazione, e chi vorrà unirsi, puliranno il tratto di strada che da Viebolche porta a Mosso, ... Il 4 dicembre sarà domenica ecologica: stop al traffico Domenica 4 dicembre, a Chiusa di Pesio, torna “Nel paese incantato”, l’atteso evento nato dalla collaborazione sinergica tra Pro Loco Turismo in Valle Pesio, amministrazione comunale, associazioni e g ...Le candele possono essere molto inquinanti, poiché producono molti rifiuti e la paraffina usata per realizzarle deriva dal petrolio ...