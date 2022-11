Dl rave | gli emendamenti al Senato | Fi chiede di dimezzare le pene | Bongiorno Lega vuole il riferimento alla droga Pd | “Abrogare norma”

(Di martedì 29 novembre 2022) Pioggia diinsul cosiddetto decreto-, il primo provvedimento del governo Meloni, incardinato in Commissione Giustizia per la conversione in legge. Le proposte di modifica depositate alle 12 di lunedì (il termine fissato dpresidente Giulia) sono novanta. E 14 arrivano da un esponente di maggioranza, il capogruppo di Forza Italia Pierantonio Zanettin. Chein particolare rendere più “soft” lache identifica mediaticamente il decreto, il nuovo articolo 434-bis del codice penale (“Invasione di terreni per raduni pericolosi”) pensato come risposta aldi fine ottobre a Modena, che punisce con il carcere da tre a sei anni i responsabili di “invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o ...

...vasi di liquore mahua in fermentazione erano rotti e completamente svuotati eelefanti si erano addormentati dopo aver fatto "baldoria". Come riporta il Press Trust of India , l'insolito "" è ...... il quotidiano eallegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche, il dl cambierà maemendamenti saranno solo d'aula Decreto anti -, su Twitter ...Si scrive decreto rave. Si legge Dipende. Nel pacchetto di emendamenti presentati da Forza Italia al Senato - il primo decreto del governo Meloni è all’esame della Commissione ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...