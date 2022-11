Disagio giovanile | “Forniamo riabilitazione psichiatrica e psicologica”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 29 novembre 2022) “Il nostro obiettivo è offriregratuita per i pazienti fra i 15 e i 25 anni”. Così il dottor Filippo Tancredi, psichiatra e psicoterapeuta, che dirige a Bergamo il Centro Anisé, illustra le finalità del progetto “Psiche e futuro, tra bellezza e innovazione”. Questa opportunità verrà presentata alle istituzioni e alla città, con un evento aperto al pubblico, martedì 29 novembre, alle 16,30 alla Sala Alabastro del Centro Congressi in Viale Papa Giovanni XXIII, 106 a Bergamo. Abbiamo intervistato il dottor Tancredi per saperne di più. Com’è nato questo progetto? È nato da un incontro a cui sono stato invitato da Diego Lorenzi, presidente del Rotary Club Romano. Mi chiese di tenere una relazione sulla condizione depressivae le famiglie: la serata suscitò molto interesse ...