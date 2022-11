Diretta Ecuador - Senegal 0 - 1 | comincia la ripresa

DOHA - Al Khalifa International Stadium di Doha alle ore 16 si affrontanoe Senegal per il terzo e ultimo turno della fase a gironi del Gruppo A del Mondiale in Qatar. Enner Valencia e compagni, dopo la vittoria all'esordio contro il Qatar e il pareggio con l' ......04:01 Squadre in campo Ad Ar - Rayyan si parte: è tempo di- Senegal! 2022 - 11 - 29 15:56:08 2022 - 11 - 29 15:55:41 2022 - 11 - 29 15:54:54 Le formazioni ufficiali(4 - 3 - 3) ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI OLANDA-QATAR DALLE 16.00 PAGELLE ECUADOR-SENEGAL 23' Sarr sfiora l’incrocio dei pali con un gran tiro. 21' Ecuador che prova ad… Leggi ...L'Olanda vuole chiudere al al primo posto il girone A dei Mondiali. Gli Oranje affrontano il Qatar padrone di casa già eliminato e dovranno attendere anche il risultato di Ecuador-Senegal: in caso di ...