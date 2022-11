Dimissioni Juventus – La lettera di Agnelli ai dipendenti | “Momento delicato | meglio lasciare tutti insieme”

Dopo la notizia delle sue, insieme a quelle del vice Nedved e di tutto il cda, l'ormai ex presidente dellaAndrea Agnelli scrive una lettera a tutti i dipendenti della società. "Cari tutti, giocare per la ...- Andrea Agnelli manda una lettera ai dipendenti dopo la decisione di dimettersi, sua e dell'interno Consiglio d'Amministrazione. Un messaggio in cui in cui rivendica i 'risultati ...La notizia che oggi ha scosso il calcio italiano è quella delle dimissioni di Andrea Agnelli e di tutto il CdA della Juventus. Poco dopo l’ufficialità, l’ormai ex numero ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...