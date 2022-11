Dimissioni Juventus | Abodi | “Opportune | difendono patrimonio club”

(Di martedì 29 novembre 2022) (Adnkronos) – Le “in massa” del cda della“rappresentano un’assunzione di responsabilità. Esprimiamo un giudizio positivo sulle, perché sono un atto opportuno, anche a difesa del grandeche è rappresentato dale che va ben oltre, per la sua storia e per il suo futuro”, a “chi lo ha gestito, per certi versi inizialmente con merito”. Lo dice il ministro dello Sport Andrea, rispondendo ad una domanda a Bruxelles a margine del Consiglio Ue. “Poi – aggiunge – sarà la magistratura che dovrà valutare e noi doverosamente siamo a lato, ad aspettare ed osservare, perché questo non è il momento dei giudizi, ma della riflessione e dell’attesa”, conclude. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Dopo la notizia sulledel Cda, Zampini ha allestito una diretta streaming , durata oltre ... L'accusa della Liga: "Servono sanzioni immediate" Il terremoto in casa, però, ha ...Il Cavallino Rampante ha annunicato di aver accettato ledi Mattia Binotto, che il 31 dicembre 2022 lascerà il ruolo di team principal della Scuderia Ferrari.FC registra una ...Piazza pulita. Andrea Agnelli e tutto il consiglio di amministrazione della Juventus hanno rassegnato le dimissioni (spero irrevocabili). Al netto delle innumerevoli vittorie sotto la guida di Andrea ...Il giornalista Paolo Condò, ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato la situazione della Juventus. "La Juventus non può stare in guerra con tutti: è in guerra con la procura, è in guerra con la Consob ...