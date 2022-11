Dimissioni CDA Juventus | emergono nuovi dettagli sulle motivazioni

(Di martedì 29 novembre 2022) La serata di oggi è stata una di quelle che ha scosso il panorama calcistico italiano perchè l’intero CdA dellasi è dimesso, compreso il Presidente Andrea Agnelli. L’ormai ex Presidente era a capo del club torinese dal 2010 e insieme a lui abbandona anche il suo vice Pavel Nedved, lasciando a Maurizio Arrivabene le deleghe temporanee. Alla base dell’addio ci sarebbe il coinvolgimento della dirigenza nelle indagini legate all’inchiesta Prisma e le conseguenti accuse di falso in bilancio.Agnelli Anche Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore, interviene sul tema affermando come “lesono stato un fulmine a ciel sereno nonostante l’inchiesta in corso fosse nota a tutto”. “Il comunicato diramato dalla società bianconera parla sia del caso plusvalenze, ma anche ...

Leggi ancheJuve, Andrea Agnelli non è più il presidente: lascia l'interodopo inchieste e bilancio in rosso Juventus sotto inchiesta, perquisizione in sede a caccia della 'carta' di ...Le contestazioni della Procura di Torino e della Consob spingono ilalle. 'La compattezza è venuta meno', scrive l'ormai ex presidente, che lascia dopo 19 trofei. Pesa la gestione degli ultimi anni, tra luci e ombre. Al suo posto Gianluca Ferrara, il dg ...Ieri sera un fulmine a ciel sereno, con le dimissioni di Agnelli e di tutto il Cda della Juventus. Ma come cambia il mercato della Juventus dopo questa notizia Lo spiega Gianluca Di Marzio nella ...