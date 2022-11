Dimissioni alla Juventus | lascia Agnelli | chi è il nuovo presidente Gianluca Ferrero | le ultime news

(Di martedì 29 novembre 2022) Dopo il terremoto che nelle scorse ore ha letteralmente travolto la, con ledi Andrea, stamattina è stato indicato (manca solo l’ufficialità) il nome delche dovrà prendere in mano le redini della società. Si tratta di. Vediamo dunque chi è e soprattutto perché la scelta è ricaduta su di lui. Chi èilche prenderà il posto di Andreaè un commercialista, revisore, e amministratore di varie società. E’, tra gli altri, anchedel collegio sindacale di Ficantieri ed è vicedel CDA della Banca del Piemonte. ...

Prima di formalizzare le dimissioni, il CdA ha deliberato di conferire l'incarico di direttore. Alle prime indiscrezioni del tardo pomeriggio sono seguite le azioni ufficiali: a rassegnare le proprie dimissioni in serata, in un consiglio straordinario che si è tenuto alla Continassa, sono stati Andrea Agnelli e tutto il CdA. Novità importanti in casa Juventus: dopo le dimissioni del Cda bianconero il giorno 18 gennaio 2023 Exor comunica l'intenzione di indicare Gianluca Ferrero alla carica di presidente della società. TORINO (ITALPRESS) – A poche ore dalle dimissioni di Andrea Agnelli e di tutto il CdA della Juventus, ecco il nuovo presidente: Gianluca Ferrero. Lo comunica in una nota Exor.