Difendiamo il ‘verde pubblico’ | amiamo le piante!

Leggi su freeskipper

(Di martedì 29 novembre 2022) di Yvan Rettore. Garantire ilrichiede competenze ed investimenti non sterili manifestazioni di sensibilizzazione! Per rimboscare un territorio non basta piantare qualche alberello in luogo e al posto di quelli – spesso di alto fusto e secolari – abbattuti per lasciar spazio a cemento ed asfalto. E’ una pratica diffusa in tutta Italia