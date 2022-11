Diario Qatar 2022 | day 8 | Bruno Fernandes fa sognare il Portogallo Serbia | non basta Milinkovic Savic

(Di martedì 29 novembre 2022) Doha – L’ottava giornata dei Mondiali è ricca di spettacolo: Camerun eaprono le danze, conche prova a trascinare i suoi ma vengono rimontati. Nel primo pomeriggio il Ghana ha avuto la meglio sulla Corea del Sud in una partita dai continui capovolgimenti di fronte. Il Brasile supera la Svizzera con una perla di Casemiro, mentre ilguidato datravolge l’Uruguay. Camerun-3-3 Laparte bene e in avvio all’11’ Mitrovic viene servito con il tacco in area di rigore, supera un avversario e arriva al tiro da posizione defilata ma la sua conclusione di sinistro si stampa sul palo. Poi al 17? ancora Mitrovic protagonista ma da posizione favorevole, davanti alla porta, manda a lato. Il Camerun ...

Il Faro online

