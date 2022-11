Demme | il Napoli apre al prestito

Le strade die delpotrebbero dividersi. Il tedesco di origini italiane, che porta il nome di Diego perché il padre era tifoso dele di Maradona, potrebbe lasciare il club azzurro già a ...Commenta per primo Diegoè una precisa richiesta di Rino Gattuso per il suo Valencia. Ma secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss, il club azzurro non ha intenzione di cedere il suo centrocampista e farà di tutto per ...Secondo quanto riportato da Cadena Ser, il Valencia insiste per Diego Demme. Gennaro Gattuso ha già parlato con il centrocampista del Napoli, per convincerlo ad accettare la destinazione. Il Napoli è ...Nelle ultime ore girava una voce sul dodicesimo portiere di casa Napoli, ma l'emittente ufficiale del club azzurro ha fatto chiarezza sull'ipotesi.