Deledda a New York Storie di una scrittrice che ha lottato per dissolvere le restrizioni alle donne

(Di martedì 29 novembre 2022) di Ilaria Muggianu Scano Per una mera questione di tempismi sforati e di sliding doors, Grazianon è tra le iconiche serigrafie di Andy Warhol, ma è stata solo una questione di tempo:, nei prossimi giorni, sarà al centro della scena culturale di New. Si solleva ulteriormente l’asticella del lungimirante piano delle celebrazioni legate al centocinquantesimo anno dalla nascita della. I tempi sono maturi per porre a confronto due mondi culturali, quello americano e quello italiano, interessati a percepire affinità e risorse nella differenza e pluralità culturale. L’evento è di portata eccezionale per il mondo culturale non solo sardo, dal momento che le parole del confronto passano attraverso la figura dell’unica donna italiana Premio Nobel per la Letteratura. Nasce da quest’ambizione il ...

GraziaYork - Il ricco programma per le celebrazioni dei 150 anni della nascita di Graziaarriva aYork. In collaborazione con NYU Casa Italiana Zerilli Marimò e Istituto Italiano ...In occasione dei 150 anni dalla nascita di Grazia, insieme a Fabio Manconi e Andrea Lubino ... Si annuncia un ricco programma a New York per le celebrazioni dei 150 anni della nascita di Grazia Deledda dal 30 novembre al prinmo dicembre.