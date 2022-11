Del Piero a Neymar | ' ' Ti presto la mia caviglia' '

Alessandro, campionemondo nel 2006, ha confessato che farebbe di tutto per poter vedere di nuovo in campo Neymar in questo ...La candidata in pectore alla segreteriaPD e deputata Elly Schlein e' intervenuta alla presentazionedocumentario diBadaloni "La grande sete" che esplora tematiche ambientali legate all'acqua. "Non possiamo non pensare a quello che succede qui - ha detto Schlein - e alla comunita' di ...Alessandro Del Piero, campione del mondo nel 2006, ha confessato che farebbe di tutto per poter vedere di nuovo in campo Neymar in questo Mondiale.Gianni Visnadi, su Calciomercato.com, commenta così la posizione di Del Piero sul futuro bianconero: "Il futuro immediato di Allegri oggi non &egrav ...