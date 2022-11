Danimarca-Australia in tv | orario e diretta streaming Mondiali Qatar 2022

Leggi su sportface

(Di martedì 29 novembre 2022) Le indicazioni per vedere inin tv, sfida valida per la terza giornata del Gruppo D aidi. Sfida da dentro o fuori quella di scena all’Al Janoub Stadium. Salvo miracoli della Tunisia, saranno infattia contendersi la qualificazione come seconda del girone alle spalle della Francia. I danesi partono ampiamente favoriti ma dovranno assolutamente vincere, mentre agli aussie andrebbe bene anche un pareggio. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 16:00 di mercoledì 30 novembre, con il match che sarà visibile tv e in chiaro su Rai Sport e Rai 4K, oltre che insu Raiplay. SportFace.