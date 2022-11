D’Amato | su lotta al cancro senza risorse il SSN andrà in difficoltà

Leggi su romadailynews

(Di martedì 29 novembre 2022) Sanità Lazio,: sual cancro senzail SSNin– Prof. Ricciardi (Mission board on cancer): “Dobbiamo aumentare la prevenzione, fare più diagnosi precoci, migliorare la qualità di vita delle persone. Lea disposizione dall’Europa sono tante ma dobbiamo dare risposte immediate, soprattutto nel nostro Paese, dove le liste di attesa sono ancora troppo lunghe” – Sullaai tumori l’Italia deve fare di più, investendo sulla prevenzione, sulle diagnosi precoci e sull’innovazione tecnologica che può sviluppare nuovi farmaci e cure. Per farlo occorre un cambio di passo da parte, in primo luogo, delle istituzioni, che devono aumentare gli stanziamenti per la sanità. È questo l’appello lanciato nel corso del convegno dal titolo ...