(Di martedì 29 novembre 2022) AGI - Il Washington Post celebra l'ultima prodezza del, la barriera meccanica che si eleva nella laguna diin occasione delle alte maree e che pochi giorni fa ha salvato la città da un'ondata eccezionale, di gran lunga superiore alle alte maree che si sono ripetute nel tempo, a cominciare da quella di tre anni fa quando una storica ondata d'acqua si è riversata in città “inondando ristoranti e chiese, lanciando barche nelle calli e lasciando ini attoniti e angosciati per un futuro di eventi sempre più estremi. Ma la scorsa settimana – riferisce il giornale – ne è arrivato uno di quegli eventi - una marea grande quasi quanto quella del 2019 - e i residenti se ne sono accorti a malapena, a parte un po' di vento e pioggia. La città ha resistito ed è stata risparmiata dal disastro”. Merito del, ...

AGI - Agenzia Italia

L'ideologia "woke" - fondata sull'ossessione per le minoranze, promossaultra - progressisti americani - sta indebolendo dall'interno anche l'esercito più forte del ...indebolendo l'esercito" ...Dopo il putiferio provocatoaccount social degli Stati Uniti che hanno mostrato la bandiera ... hanno travolto il cte il capitano Tyler Adams con una raffica di domande riguardanti il ... Dagli Usa plauso al Mose, ma per Venezia prevedono scenari apocalittici Il Washington Post: “È una soluzione storica per il cambiamento climatico ma che ora ha ridotto i timori che Venezia si trasformasse in una moderna Atlantide” ...Mentre i vertici Ue si gingillano da sei mesi sul price cap del gas senza approdare a nulla, negli Usa il pacchetto di enormi sussidi green firmato ...