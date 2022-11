Da Paolo Genovese a Mario Martone e Claudio Bisio | ecco il listino 2023 di Medusa

Movieplayer

... lunedì, 5 dicembre a ROMA all'Officina delle Arti PierPasolini (Viale Antonino di San ...Parco della Musica) 23 maggio a PARMA (Teatro Regio) 24 maggio a GENOVA (Teatro Politeama). ...... dal capolinea, proseguono per via Mar Rosso fino alla rotatoria di via GiuseppeZerbi, di ... Lavori in vialeOrlando altezza viale della Vittoria, la linea 05 in direzione Idroscalo da ... Medusa: il listino dei film in uscita nel 2023 Scopriamo insieme il listino 2023 di Medusa: da Il primo giorno della mia vita di Paolo Genovese a Laggiù qualcuno mi ama di Mario Martone e molto altro ...Tutto quello che c'è da sapere su "Vicini di casa", la commedia con Claudio Bisio e Vittoria Puccini al cinema dal 1° dicembre.