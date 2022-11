Covid | Schillaci | «Presto gli asintomatici potranno rientrare a lavoro dopo cinque giorni»

Leggi su open.online

(Di martedì 29 novembre 2022) Stanno per cambiare le regole dell’isolamento domiciliare. Ad annunciarlo è il ministro della Salute Orazio, a Campobasso per l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università del Molise. «Stiamo lavorando per far sì che glipossano,nelle loro attività. Su questo, a breve, presenteremo un disegno di legge». Dunque la “quarantena” da Coronavirus sarà più simile al comportamento che si dovrebbe assumere in caso di una semplice influenza: isolamento in casa perdalla scoperta della positività e, nel caso di scomparsa dei sintomi, la possibilità di tornare asenza esibire l’esito negativo di un tampone. «Autonomia? Stesse opportunità di cura per tutti i ...