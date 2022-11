Covid oggi in Sardegna | 822 contagi e un morto | bollettino 29 novembre

(Di martedì 29 novembre 2022) (Adnkronos) – Insi registrano, 292022, 822 ulterioriconfermati di positività al(di cui 715 diagnosticati con tampone antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4555 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 4 ( stesso dato di ieri ). I pazienti ricoverati in area medica sono 92 ( – 6 ). 6002 sono i casi di isolamento domiciliare ( – 358 ). Si registra il decesso di due donne di 92 e 93 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari. L'articolo proviene da Italia Sera.

... BTC torna a 16.500$ Bitcoin in crescita quest', parallelamente alle azioni asiatiche, ... la coppia ha subito una brusca flessione a causa dell'incertezza della Cina sulle misure di- 19. La ...... stanziati sul biennio 2022 - 2023, la Fondazione Enasarco ha presentatoa Roma la sua prima ...le risorse dedicate al ristoro in favore degli agenti in difficolta' a causa della pandemia da-...Zero Covid Policy, la rigidissima politica sanitaria sposata dal Partito Comunista Cinese per fronteggiare la pandemia di Covid - 19. I primi, rilevanti, disordini sono scoppiati tra il 25 e il 27 nov ...La tolleranza zero contro il Covid ha stancato anche la Cina. Reduci da giorni duri di cui ci arriva solo l’eco delle immagini sul web, i cittadini cinesi si stanno riversando in strada in queste ore ...