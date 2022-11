Covid Cina | polizia blinda le città | si ferma la protesta

(Di martedì 29 novembre 2022) (Adnkronos) – Si èta laincontro le rigide misure di contenimento anti-. Laè scesa in forze in strada, circondato e presidiato i luoghi della, eretto barriere, compiuto arresti, effettuato controlli anche sulla configurazione di app e Vpn. E’ successo a Pechino e Shanghai, dove la presenza dellasi è materializzata in alcune zone indicate su Telegram come possibili luoghi di incontro per nuove manifestazioni. E a Hangzhou, nel sud del paese, unaè stata velocemente interrotta ieri sera e diversi arresti sono stati compiuti, riporta la Bbc citando immagini sui social. Anche alcuni giornalisti che hanno seguito le proteste sono statiti: domenica un cronista della ...

In serata, poi, si terrà un'attesa conferenza stampa sulle strategie anti -. Ieri si sono ... Anche sul mercato Usa hanno avuto un peso determinante le notizie in arrivo dalla. Apple - 2,6%, ......per il coronavirus potrebbero portare a un allentamento anticipato delle misure anti -. In ... La, dunque, si conferma motore dei mercati finanziari mondiali e delle sorti dell'economia: nel ...Apertura poco mossa per Piazza Affari e le altre borse europee, dopo la chiusura in calo di Wall Street di ieri e il rimbalzo di stamani delle borse cinesi ...Le proteste di massa nella Cina di Xi Jinping non sono certo uno spettacolo usuale. Inevitabile quindi che ritornino alla mente le immagini del lontano 1989, con le manifestazioni represse nel sangue ...