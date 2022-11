Covid Cina | polizia blinda le città | si ferma la protesta

(Di martedì 29 novembre 2022) (Adnkronos) – Si èta laincontro le rigide misure di contenimento anti-. Laè scesa in forze in strada, circondato e presidiato i luoghi della, eretto barriere, compiuto arresti, effettuato controlli anche sulla configurazione di app e Vpn. E’ successo a Pechino e Shanghai, dove la presenza dellasi è materializzata in alcune zone indicate su Telegram come possibili luoghi di incontro per nuove manifestazioni. E a Hangzhou, nel sud del paese, unaè stata velocemente interrotta ieri sera e diversi arresti sono stati compiuti, riporta la Bbc citando immagini sui social. Anche alcuni giornalisti che hanno seguito le proteste sono statiti: domenica un cronista della ...

A migliorare il sentiment dopo i realizzi della seduta precedente contribuisce l'attenuarsi delle proteste contro le restrizioni anti-Covid in Cina. Inoltre, Pechino ha affermato che incrementerà ... proprio con il rimbalzo degli indici asiatici: si specula sul fatto che le violente proteste scoppiate in Cina possano portare a un ammorbidimento della politica Zero-Covid. "I mercati resteranno ... Lieve aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee, che non segue il rally di Hong Kong (+5%) dopo che le autorità ...