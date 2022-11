“Così non può andare” Giaele cambia tutto | clamorosa retromarcia dopo gli ultimi fatti al GF Vip

(Di martedì 29 novembre 2022) SofiaDe Donà contro Patrizia Rossetti. Il recente caos dentro la Casa del GF Vip 7 ha conseguenze sugli equilibri dei vipponi.è nato dalle brutte parole, in più di un’occasione, di Patrizia Rossetti e Wilma Goich contro Micol Incorvaia. L’ultima volta la conduttrice ha chiesto: “Scusate pettegolezzo: quanto ca… beve quella ragazzina? Continua a chiedere un’altra bottiglia di vino”. “Vorrei che si ubriacasse”, ha risposto Wilma. E Patrizia: “Sì, per vedere che ca… succede”. Nel frattempo Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi si sono dati il primo bacio e pare proprio che i due vogliano fare sul serio. Prima in confessionale, poi sotto le coperte è scattata la scintilla. Nella puntata di ieri, lunedì 28 novembre, però, si è parlato a lungo delle offese rivolte a Micol da parte di Patrizia e Wilma. È intervenuta anche la sorella Clizia e poi ...

