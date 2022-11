Gazzetta del Sud

L'appuntamento è per mercoledì 30 novembre alle ore 20 al cinema Citrigno di. Dopo il ... Cast e crew Nel cast de "Il sogno di Jacob" Francesco Paglino , attore die di cinema per ...Si partirà nei giorni 24 e 25 febbraio dallo storicoRendano dicon l'affascinante commedia musicale "Van Gogh Cafè", per celebrare il 170° Anniversario della nascita di Vincent Van ... Cosenza, al teatro “Rendano” un pizzico... di Zelig: venerdì c'è Flavio Oreglio “Il momento è catartico. Atmosfera, grazie”. Con questo tormentone che precedeva la recitazione di ironiche “poesie catartiche”, divenute ben presto ...We use technology such as cookies on our site to collect and use personal data to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Rende, città degli eventi: r ...