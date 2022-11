Corriere dello Sport – così ha tolto il posto a Rui Patricio

(Di martedì 29 novembre 2022) 2022-11-29 19:40:51 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il: Nella nazionale portoghese haila Rui: il ct Fernando Santos, con una mossa a sorpresa, lo aveva promosso titolare nel doppio spareggio per volare al Mondiale, contro la Turchia e la Macedonia. Diogo Costa è il portiere più giovane del torneo organizzato in Qatar: ha ventitré anni, gioca nel Porto di Sergio Conceição, ha vinto due campionati, due Coppe e una Supercoppa. E’ gestito da Jorge Mendes, che ha già raccolto offerte dalla Premier: il Manchester United sta seguendo Diogo Costa, che potrebbe diventare l’erede di De Gea. E anche il Chelsea è entrato in azione, dopo le difficoltà di Mendy e Kepa. IL PARA-RIGORI – Il Porto è un supermarket sempre aperto, gestito con profitto da un ...

Corriere dello Sport

Il giornalista sportivo e direttore delSport Ivan Zazzaroni , ha voluto portare alla luce quella che sarebbe la paura di alcuni supporter bianconeri, ossia una nuova retrocessione in ...In risposta alle critiche per le violazioni dei diritti delle donne, in Qatar si fa la storia: per la prima volta nella storia dei Mondiali , un arbitro donna dirigerà una partita. Un onore che ... Abraham in crisi, ora rischia il posto nella Roma Alessandro Del Piero, campione del mondo nel 2006, ha confessato che farebbe di tutto per poter vedere di nuovo in campo Neymar in questo Mondiale.Tramite una nota ufficiale, l'allenatore bianconero ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Il mondo bianconero deve rimanere concentrato sul lavoro quotidiano in campo per ottenere i risultati che tutti ...