Coronavirus | 3 398 nuovi casi | i decessi sono tredici

Sono 3.398 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 397 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 3.001 con test rapido. Il numero dei contagiati ... Coronavirus: in Toscana 3.398 nuovi casi, 187 in Maremma. I morti sono 13