Copasir | Comitato convocato domani alle 14

(Di martedì 29 novembre 2022) Roma, 29 nov (Adnkronos) - Ilper, 30 novembre,14 per la sua costituzione. Ad annunciarlo è stata la presidente di turno della Camera, Anna Ascani, in apertura della seduta di oggi.

LE PREOCCUPAZIONI DELPER IL PORTO DI TARANTO Nel 2019 ilsi interessò del progetto di Ferretti , che si colloca nell'ambito del memorandum della Via della Seta . Il...... a novembre del 2021, ne ha chiesto conto all'allora governo guidato da Mario Draghi il deputato del Pd Enrico Borghi, riconfermato in questi giorni componente del, ilparlamentare ...Roma, 29 nov (Adnkronos) – Il Copasir è convocato per domani, 30 novembre, alle 14 per la sua costituzione. Ad annunciarlo è stata la presidente di turno della Camera, Anna Ascani, in apertura della s ...Chi sono e di cosa si occupano i soci italo cinesi di Progetto internazionale 39 che si candidano a gestire il porto di Taranto ...