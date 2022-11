Confermata anche in appello l' accusa di mafia al clan Casamonica

(Di martedì 29 novembre 2022) AGI - Ildeiper la Corte d'di Roma. I giudici hanno confermato, dopo oltre 6 ore di camera di consiglio, l'alnel corso del processo a carico di circa 40 personete, tra gli altri reati,di associazione mafiosa dedita al traffico e allo spaccio di droga, estorsione, usura e detenzione illegale di armi. La Corte ha accolto le richieste della procura generale che, lo scorso 11 ottobre, aveva sollecitato la conferma delle condanne emesse in primo grado. Il sostituto procuratore generale Francesco Mollace, con i pm Giovanni Musarò e Stefano Luciani applicati nel procedimento, in aula avevano ribadito le accuse per ilchiedendo inoltre l'accoglimento ...

"Cristiano mi ha detto che ha toccato la palla ea me, dalla posizione in cui ero, è sembrato di vedere la sua deviazione". Versione ovviamenteda Piers Morgan , il giornalista ...Gli articoli sono saliti a 174 ed è statala norma sul pos: commercianti e ... tablet, smartphone, matelevisori da 34 pollici e auricolari Apple. Per il rimborso i deputati non ...I giudici d’appello confermano: quello dei Casamonica è un clan mafioso. Anche in secondo grado la corte ha emesso una sentenza che ribadisce l’appartenenza dei membri della famiglia a un’associazione ...Alessandro Gassmann è un uomo che deve fare i conti con un passato violento nel revenge movie Il mio nome è Vendetta, da oggi su Netflix. L'attore ha presentato il film alla stampa insieme alla protag ...