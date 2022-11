“Condono? Fake news” E Tortora perde la pazienza con il sindaco di Ischia

(Di martedì 29 novembre 2022) Si parla sempre dinell'edizione del 29 novembre di Omnibus, il programma tv del mattino di La7 che vede Gaiaalla conduzione. Ospite in collegamento ildi Lacco Ameno, Giacomo Pascale, interviene sulle polemiche dopo l'alluvione e i morti: “Dire che nell'articolo 25 del decreto Genova ci sia unnon è disinformazione, è proprio una, ilnon c'è e non c'è mai stato! È stata data una risposta all'isola dial dopo terremoto, unificando in un solo modulo procedimentale la disamina delle tre leggi di, solo esclusivamente per gli immobili colpiti dal sisma, circa 1700. Questo perché il terzodel 2003 non spiegava in effetti che cosa doveva succedere nelle ...

Il Tempo

...ènews. il condonon non c'è e non c'è mai stato. Il governo Conte - Salvini hanno dato una risposta nel dopo terremoto unificando in un unico modulo la disamina delle leggi di, ma solo ..."Non c'è stato nessun nuovo, " sottolinea Santillo " né tanto meno nessun tipo di deroga ai ... Tutto il resto sononews, che speculano su una tragedia e creano ulteriori tensioni che fanno ... Omnibus, “condono Ischia Fake news”. Gaia Tortora perde le staffe: risposta infuocata L'intervento del primo cittadino di Laccoameno (Na) Giacomo Pascale a Omnibus: "Dire che nell'articolo 25 del decreto Genova non è disinformazione è fake news. il condonon non c'è e non c'è mai stato.De Falco, ex senatore del MoVimento 5 stelle, ha detto che il suo no al condono per Ischia gli è costato l'espulsione dal partito ...