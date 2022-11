Condoni | ecco come possono cambiare dopo il caso Ischia

(Di martedì 29 novembre 2022) Il ministro Musumeci (Protezione civile) auspica una legge speciale. Il Governo promette entro l'anno il via libera al Piano di adattamento ai cambiamenti climatici, fermo dal 2018

Il Sole 24 ORE

... fa riferimento ad istanze di condono relative a immobili siti nei Comuni di Casamicciola Terme , Forio e Lacco Ameno , distrutti o danneggiati dal sisma del 2017 , presentate ai sensi dei...perché i municipi nicchiano e le ruspe latitano. Anzi, spiega Legambiente, al Sud "esistono ...per il decreto Genova E lo Stato centrale Dopo i cattivi esempi forniti con i ripetuti, ha ... Condoni, ecco come potrebbero cambiare le norme Il ministro Musumeci (Protezione civile) auspica una legge speciale. Il Governo promette entro l'anno il via libera al Piano di adattamento ai cambiamenti climatici, fermo dal 2018 ...Gaia Tortora con Gilberto Pichetto Fratin, Francesco Verderami, Alberto Bagnai, Rossana Russo Con Giacomo Pascale, Marco Bentivogli, Angelo Bonelli, Giada Messetti ...