Condanna di Mosca e strategicità del Mar Nero La Nato a Bucarest

Leggi su formiche

(Di martedì 29 novembre 2022) Dallaferma all’operato della Russia di Putin al sostegno al popolo ucraino aggredito, fino alla rilevanza strategica del Mar. Questi i temi al centro della prima delle due giornate di vertice, che vedono riunirsi ail Consiglio nord atlantico (Nac) a livello dei ministri degli Affari esteri dei Paesi alleati. Presente, in rappresentanza italiana, il ministro Antonio Tajani, mentre a presenziare la riunione vi era il segretario generale, Jens Stoltenberg, ancora in carica fino a settembre 2023. Il summit arriva in un momento critico per la sicurezza dell’Alleanza Atlantica che, attraverso le parole di Stoltenberg, mira a ribadire un concetto-chiave: “laè qui, laè vigile”. Presente nel sostenere l’Ucraina “fino alla fine”, ma non solo, dal momento ...