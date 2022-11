Concerto Salmo a Roma martedì 29 novembre 2022 | scaletta delle canzoni di stasera del ‘Flop Tour’

(Di martedì 29 novembre 2022) Il giorno tanto atteso dai fan, quelli fortunati che sono riusciti ad accaparrarsi i biglietti, è arrivato perché questa sera,29, noto e amato rapper, salirà sul palco del Palazzo dello Sport di(meglio conosciuto come PalaLottomatica) e farà ballare e cantare tutti. Per una nuova tappa, anche questa sold out, del suo Flop Tour. View this post on Instagram A post shared byOfficial (@lebonwski) Il Flop Tour diquesta sera areplicherà il successo già ottenuto a Firenze e a Bologna. E sarà sul palco con la band Le Carie, quella composta da Daniele Mungai (alla chitarra), Jacopo Volpe (alla batteria), Marco Azara (alla chitarra), Davide ...

Ildi questa sera a Roma non è l'unico show "tutto esaurito" del rapper: sold out anche le ... Recentemente si sono aggiunte tre nuove date, previste per marzo 2023, che permetteranno a...... dovrà risarcire cliente per mancata vendita di azioni Cronaca 28 Nov 2022in, il 'Flop Tour' fa tappa a Bari il 2 dicembre Eventi 28 Nov 2022Questa sera, martedì 29 novembre. il rapper si esibirà al Palazzo dello Sport per una nuova tappa, anche questa sold out, del Flop Tour Il Flop Tour di Salmo questa sera, martedì 29 novembre, fa tappa ...Dopo la grande partenza del FLOP TOUR dal Mandela Forum di Firenze, SALMO farà tappa a EBOLI (SA) martedì 6 dicembre 2022, al PalaSele. Dopo l’annuncio del ...