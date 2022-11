Con l’aiuto del cielo streaming e diretta tv | dove vedere la seconda puntata

Leggi su fattidigossip

(Di martedì 29 novembre 2022) Stasera, martedì 29 novembre 2022, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda ladi Condel, la nuova miniserie poliziesca franco-belga. Lui è un giovane seminarista in procinto di prendere i voti. Lei una poliziotta profondamente atea. Eppure, benché decisamente agli opposti, le strade di frate Clément e del capitano di polizia Elli Taleb sono destinate a incrociarsi per raggiungere un traguardo comune: dare la caccia ai colpevoli di misteriosi omicidi.Condelintv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv La serie tv, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,40 su Canale 5. Condel ...